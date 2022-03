Statele Unite se tem că Rusia ar putea folosi arme chimice. Secretarul de stat al SUA nu a precizat de ce regiune sunt legate aceste ipoteze

20:45

Natalia Gumeniuk, jurnalistă ucraineană şi autoarea volumului „Lost Island: Tales from the Occupied Crimea”, a mers la Nikolaev, un oraş industrial de la Marea Neagră, care se pregăteşte de asediul forţelor ruse, şi a stat de vorbă cu primarul acestuia. Nikolaev este un oraş important strategic pentru trupele ruse, fiind situat în sud, între Crimeea şi Odesa, un port la Marea Neagră aflat de mai multe zile sub asediul rus.