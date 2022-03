De ce e bine să pui boabe de cafea în frigiderul tău? Trucul bizar care are efecte nebănuite

12:30

Anul 2022 va fi unul dificil pentru agricultura românească. Cel mai mare producător de îngrăşământ din ţară are în continuare producţia sistată, din cauza preţului uriaş al gazelor. Astfel, producția de legume și fructe va […] The post Viața după războiul din Ucraina. Ce prețuri vor avea cartofii, roșiile și celelalte fructe și legume, în România appeared first on Cancan.