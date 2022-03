Partizanii lui Putin din Germania

17:00

Organizația Națiunilor Unite anunță că numărul refugiaților de război ucraineni a ajuns la peste 2,5 milioane • Rusia a comis atrocități de proporții inimaginabile • Războiul lui Putin testează și rezistența democrațiilor • Kremlinul vrea cedări teritoriale masive și garanții anti-NATO • Occidentul și noile sancțiuni împotriva Rusiei • Războiul de agresiune declanșat în Ucraina de regimul Putin are puține șanse de a se încheia în scurt timp. Am selectat aceste titluri din presa occidentală. Cum văd moldovenii invazia Rusiei în Ucraina? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Peste 60 la sută dintre moldoveni consideră că Rusia duce un război cu Ucraina, iar 45% spun că războiul din țara vecină pune în pericol foarte mare securitatea Republicii Moldova. Datele se conțin în proaspăta cercetare sociologică realizată de Magenta Consulting. 89% din cei intervievați au manifestat o atitudine lăudabilă față de faptul că Republica Moldova primește și ajută refugiații din Ucraina. Studiul a fost realizat în perioada 3-5 martie pe un eșantion de 539 de respondenți, iar marja de eroare este de peste 4%. Amintim că pe 24 februarie Rusia a atacat Ucraina și deja de 17 zile țările se află în război. Europa Liberă a căutat să afle în municipiul Cahul atitudinea moldovenilor față de războiul din imediata vecinătate.– „Eu cred că Rusia o să facă un plațdarm (cap de pod) din Ucraina ca să mai înainteze și dacă n-au să fie opriți la timp și aici, o să le vină pofta și au să spere la mai mult. Și cel mai principal în ziua de azi, mulți condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov, a fost împărțită o dată lumea și din toate țările s-a luat câte o mușcătură, ca în cazul în care cumva vreo țară o să încalce pactul, toți o să sară pe dânsa. Și vedeți că cine au fost primii de a strica hotarele acestea? Iarăși Rusia cu Krîmul (Crimeea). Și acum dacă să încerce România, și eu aș avea o idee – să ne ia pe noi până la hotar cu Găgăuzia, să intrăm în Galați și să ne lipim de patrie. Dar cum putem să fărâmițăm teritoriile acestea? Dar, uite, cuiva îi vine în cap.” Europa Liberă: Se insistă foarte mult că ar trebui să existe o solidaritate, să fie uniți cetățenii Republicii Moldova, pentru că societatea mereu a fost dezbinată. Se poate identifica această idee în jurul căreia s-ar uni grămăjoară toți cetățenii?– „Eu mă gândesc că dna președintă ar putea să invite și socialiștii, și comuniștii la o discuție, să se lămurească care-i viitorul, care-i perspectiva, că dacă Ucraina aderă la Uniunea Europeană în condițiile de astăzi, noi nu avem nicio șansă să discutăm altă temă și trebuie să lămurim prioritățile, trebuie să lămurim câștigul, dar totul trebuie făcut în numele cetățenilor. Este cazul să le spunem că avem un scop, avem o idee care să ne unească. Uitați-vă în Pribaltica (țările baltice), eu am fost în regiunea Daugava și nu departe tot așa cei de etnie rusă aveau pretenții și le-au dat separat teritoriu, i-au lăsat să trăiască cum vor și la vreo 3-4 ani au declarat că vor în aceleași condiții și oamenii s-au liniștit. Așa și aici, noi trebuie să arătăm bunăstare, în partea asta să trăim mai bine, Uniunea Europeană o să ne susțină și Transnistria o să vină automat, fiindcă economia Rusiei e la pământ și oamenii au să simtă, dar trebuie lămurit corect și lumea să știe, și politicienii o știu, o simt, dacă și ați greșit undeva și ați luat mai mult, o să vi se ierte, numai apucați calea dreaptă.”Europa Liberă: Acest război ruso-ucrainean decide dacă se schimbă sau nu orânduirea mondială?– „Se tinde spre asta, dar, dacă omul a gustat din democrație, înapoi în gratii nu-l mai bagi, cu prețul vieții în țarc nu-l mai băgăm înapoi în dictatură. Salamul înapoi la 2 ruble 63 de copeici nu-l întoarcem și URSS-ul, în politica socialismului s-au stimulat și s-au ajutorat oamenii care nu prea munceau, dar gospodarii au fost deportați. Să facem o comparație, părinții ne-au povestit despre foamete, buneii ne-au povestit despre război și din cărți am citit, am studiat la facultate și știm la ce duc războaiele. Am apucat niște vremuri când se bea un pahar de vin și se spunea „Sănătate!”, agricultorii mereu spuneau „Dă, Doamne, ploaie”, nu era un pahar de băutură să nu se spună „Dă, Doamne, ploaie”, dar că o să ajungem la un pahar de vin să spunem „Dă, Doamne, pace”, nu m-am gândit, dar azi la toată lumea îi zic: „Să dea Dumnezeu, în primul rând, pace și după aia ploaie, și după aia sănătate”. Nu cred că este vreun om care să nu-i dea sens cuvântului „pace”, să-i ajute Dumnezeu și să-i păzească pe cei drepți, și să-i pedepsească pe cei care instigă și vor vieți omenești, și vor sânge. Pe oamenii aceștia eu nu-i înțeleg, ce psihologie au, cine i-a educat așa, că nici Uniunea Sovietică nu i-a educat așa ca să vrea sânge, dar de ce se recurge la asta nu pot să-mi dau seama.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la sudul Moldovei, la Cahul, și întrebăm cetățenii ce înțeleg din ceea ce se întâmplă aici, la hotarul moldo-ucrainean. De ce s-a pornit acest război?– „Dl Putin parcă se arată vinovat. De ce? El vrea să apuce toate pământurile, dar trebuie fiecare să trăiască la locul lui. O jale mare ne cuprinde când vedem că mulți refugiați au venit, bieții, mai ales refugiații aceștia au ajuns într-o stare foarte jalnică, copiii umblă pe drumuri. Ce s-a ales dintr-înșii? Dar dl Putin nu se gândește la asta treabă, se vede că el n-are familie unită în viața lui. Dna Maia Sandu face regulă, dar foarte mult nu poate și femeia asta, trebuie s-o susținem, din partea noastră tot trebuie unire, trebuie să ne aliniem într-o direcție foarte bună.”Europa Liberă: Care-i direcția bună?– „Direcția-i să ne unim cu Uniunea Europeană mai bine. Ne rugăm să fie bine.”– „Asta-i o prostie, asta-i o politică, se putea de întrebat pe fiecare om: „Dorești să fii în Republica Rusia? Poftim, du-te la Republica Rusia; trăiești în Ucraina – în Ucraina; vrei în Moldova – în Moldova”. Pe nimeni nu-l impune să trăiască cu de-a sila la noi, unde vrea omul, acolo las’ să se ducă, dar nu trebuie de ucis oamenii, copiii și toate astea. Iată, eu mă uit, o mașină acum am văzut, cu cinci copii și două femei de la Ucraina. Unde fug cu copiii ceia, unde se duc, cui îi trebuie asta?” Europa Liberă: Vedeți finalitatea acestui război?– „Asta nu depinde de nimeni în afară decât de Putin. Putin nu înțelege că nu numai puterea este, mai este și Domnul care o să-l pedepsească. El vrea să întoarcă toate republicile înapoi.”Europa Liberă: E posibil acest lucru, să fie refăcută URSS?– „Nu știu, nu cred. Ei, dar vedeți că la noi aici la sud, dar nu numai la sud, toată Moldova îi 50 la 50. Și așa și este – Găgăuzia, Pridnestrovia și mai ia încă ce mai este și așa iese, 50 la 50.”Europa Liberă: Dar de ce nu s-a reușit să fie o societate unită? De ce cetățenii îs atât de dezbinați? – „Așa-i politica. Înțelegeți ce-i aici? Aici cu cât îs mai mititele, Găgăuzia șade deoparte ca eu să mă sfădesc cu găgăuzul cela sau să mă sfădesc cu rusul sau cu bulgarul, sau cu moldoveanul. Înțelegeți? Cu atâta-i mai ușor de controlat lumea.”Europa Liberă: Dar acum Republica Moldova trebuie să decidă – mai aproape de est, mai aproape de vest? Iată, președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.– „Da, cred că da, Europa. Cât a fost Rusia, noi am fost închiși ca niște oi de acelea în ocol să nu vedem nimic ce se face în Europa și cum se poate de trăit altfel. Și când acum lumea a văzut, e de înțeles lucru că nu vrea să mai, cu 60 de ruble cum muncim la prășit pătlăgele, chiperi, sfeclă și toate acestea. Bineînțeles că lumea vrea să trăiască altfel. Acum, Dodon spune că trebuie să căutăm alte căi dacă nu se mai poate de dus producția. Cum așa? Noi o duceam și ei o călcau cu tractoarele, fărâmau totul, că-i moldovenească. Și acum ei vor producție moldovenească? Măcar că eu când lucram la Moscova atâția ani numai producție moldovenească mâncam, numai producție moldovenească.” Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul Republicii Moldova?– „Of, nu știu. Până n-au să se dezbare de hoții aceștia, n-o să fie nimic. Să avem de lucru, să nu plece tineretul din țară; au plecat, iată, majoritatea din tineret îs plecați.”Europa Liberă: Dar Dvs. cum vedeți viitorul Moldovei?– „Eu vreau ca să fim cu Europa, nu trebuie cu Rusia defel, că eu îs sătul de ruși până în creștetul capului, așa-ia. Am 68 de ani, dar greu am trăit cu rușii, tare greu am trăit.”Europa Liberă: Vi-i clar acum de ce Vladimir Putin a pornit acest război?– „D-apoi de ce? Pentru că el vrea ca să ia republicile înapoi, iaca ce vrea, doar a spus că el n-o să dea voie la nicio republică să treacă în Europa care au fost în Sovietski Soiuz (Uniunea Sovietică). Eu socot că Zelenski îi pe drept, din cauză că-i pământul lui, nu-i al Rusiei, dar e al lui, ca cum a fost și la noi cu Pridnestrovia și cu Moldova. Îi tot aceea.” Europa Liberă: Vă mai amintiți cine cu cine a luptat în ’92?– „D-apoi cine a luptat? Cazacii cu moldovenii. Eu licino (personal) am fost în Bender o lună de zile, tancurile erau, din Armata a 14-a au fost acolo tancuri, BTR-uri, BMP-uri, toate celea au fost. Lucinschi a dat Benderul la Pridnestrovia și acum tancurile rusești șed în Bender. Și ce-i de făcut? Iaca ce a fost.”Europa Liberă: Și iată, vă întreb – dosarul acesta transnistrean va fi rezolvat?– „Nu cred, nu cred. Dac-om intra în Europa, poate Europa ne va ajuta cu ceva, dar fără Europa nu facem nimic. Asta-i unica salvare.”Europa Liberă: Există șansa ca să fie rezolvată problema transnistreană?– „Nu! Nu, vă spun deodată, nu.”Europa Liberă: Dar de cine depinde?– „De Rusia.”– „Armata să și-o retragă de acolo. De-acu câți ani, 30 de ani? Din ‘92 de când suntem independenți și la noi nu se rezolvă nimic. Și rușii, rușii pe noi ne mănâncă, ia uite, vorbesc că Ucraina-i vinovată, că Ucraina. Dar cine fac? Rușii! Și tot spun că Zelenski îi vinovat. Acela vine pe pământul lui și... Atâta, mai mult nu pot spune.”– „Vedeți ce vrea să facă? Doar se vede cum s-a început lupta, vine de la Belarus, au intrat rușii din partea Belarusului și bat; vin de la Rusia; vin de la Crimeea și i-au strâns în lanț. Ați văzut cum merge – până la Odesa, până la Herson, cum bat acum? El parcă ce? Lui îi trebuie marea, lui îi trebuie ieșirea în mare, nu-i trebuie lui bucata ceea toată. Și rămâne Ucraina ca Moldova, așa, o țărișoară micuță.”Europa Liberă: Credeți că pentru Vladimir Putin acum contează dacă iese învingător sau învins, perdant sau câștigător?– „Numaidecât, că el vrea s-arate că el a câștigat, că i-a îngenuncheat pe toți, că și Europei i-a spus că să nu se vâre nimeni în război, el aici o să lupte, el o să arate ce poate să facă. Anume e o ambiție ca să impună poporul ucrainean să se așeze în genunchi, să predea armele și să se dea cu dânșii.”Europa Liberă: E posibil acest lucru?– „Nu, nu cred! Văd că nu-s chiar așa de slabi ucrainenii, dar sunt pierderi mari. Ucraina ne protejează pe noi, acum noi suntem, știți, ca după poale la mama ascunși. Ce armată avem noi?! Noi n-avem armată. Ce asta-i armată? Asta nu-i armată.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la sudul Moldovei, la Cahul, și întrebăm cetățenii ce știu și ce înțeleg din aceste evenimente din Ucraina.– „Nu știu dacă vrea cineva război, oamenii îs pașnici, nimeni nu vrea. Ori cu cine te-ai lua de vorbă, toată lumea vrea pace. Până acum cum am trăit? Chiar a glumit un taximetrist: „Hai, mergeți la Bolgrad?...” Ei, dar cine-ți dă voie? Păi înainte nu se ducea toată lumea la Bolgrad?...”Europa Liberă: Și cum vă închipuiți că o să se termine tot acest război?– „Mi s-a făcut pielea ca de găină. Eu am încredere că o să fie pace.”Europa Liberă: În cine aveți încredere?– „În Dumnezeu! Și seară, și dimineață mă rog la Dumnezeu: „Doamne, dă-le înțelepciune la toți împărații – și la împăratul Rusiei, și la împăratul Ucrainei, și la împărăteasa noastră”. Asta mă rog și seară, și dimineață. Altul în cine să avem nădejde, decât în unul Dumnezeu? Asta-i.”Europa Liberă: Republica Moldova cum trebuie să-și aranjeze relațiile și cu estul, și cu vestul?– „Noi cu vecinii trebuie să trăim bine, și cu acel din stânga, și cu acel din dreapta, dar dacă nu te înțelegi cu vecinii îi foarte rău.”Europa Liberă: Societatea moldavă îi dezbinată...– „Eu mă gândesc că dacă vor Transnistria să le-o dea, să stea acolo. Noi pe palma asta de pământ numai pace să fie; să fie acolo ei cu Transnistria lor, fiecare cu bucățica lor, dar să fie pace. Dacă o să vrea dna împărăteasă să le dea Transnistria, o să fim tare mulțumiți. Să le-o dea, să nu fie război. Și găgăuzii ce au să facă? Să-și ia a lor, că și așa ei se țin aparte, dar Transnistria dacă atâta datorie are, să-i dea deoparte cu tot cu datorie, cu tot ce au ei. Eu stau cu gheață în spate, în fiecare zi, în fiecare seară mă culc și mă gândesc: numai să nu se audă bubuind, numai să nu se audă bubuind... Pe primul plan îi pacea și pe al doilea îi sănătatea, că de-amu mi-a povestit mama mea despre război, când veneau nemții și le dădeau câte-o bucățică de ciocolată și ei nu știau ce-i asta, că ce le dă neagră și le arăta s-o mănânce – mâncați, că-i bună, sunteți copii, mâncați. Chiar fetele mele au memorizat ce a spus mama mea și zic că, chiar dacă au să fie și niște neajunsuri, chiar dacă au să fie prețuri scumpe, chiar dacă n-o să avem, o să ne chibzuim. Așa cum bunica spunea că a mâncat, așa, altfel cum să trăim?”Europa Liberă: Dar cum vedeți viitorul Moldovei? Cum ați vrea să fie, să arate Republica Moldova?– „Așa cum am fost – să fie pace și să aibă omul de lucru, pentru că palma asta de pământ noi putem să ne-o întreținem.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la sudul Moldovei, în Cahul, și întrebăm cetățenii ce știu și ce cred despre războiul din Ucraina.– „Este grav ceea ce se petrece, mai ales că-i în deplină vecinătate cu noi și e tragic, e tragic.”Europa Liberă: Dar aveți explicație ce se întâmplă, de ce a pornit acest război? – „Ambiții politice, imperialiste, da, setea de teritorii, de influență...”Europa Liberă: Și poate fi refăcută URSS, așa cum își dorește Vladimir Putin?– „Militar, probabil, da, dar mental mai greu, fiindcă până când s-a destrămat URSS-ul populația a fost permanent închisă și ea n-a văzut ce înseamnă libertate, Europă, să călătorești, la urma urmei, mașină, să zbori cu avionul, dar în prezent lumea în 30 de ani a văzut libertate și cum trăiește altă lume, și cât de bine e să fii liber, să te poți exprima și să călătorești unde dorești. Acum o să fie mult mai greu, pur și simplu, jertfele omenești trebuie de evitat, cel mai important.” Europa Liberă: Dar vă preocupă și destinul Republicii Moldova – încotro, mai aproape de est, mai aproape de vest? Iată, tocmai președinta Sandu a semnat cererea privind aderarea la UE. – „E un lucru pozitiv, dar vedeți că el e în pripă, în 30 de ani de zile trebuia de făcut momentul acesta, dar nu când de-acum bate focul la ușă. Dar eu o văd cu ochi pozitivi, pur și simplu, dezinformarea și propaganda lucrează și oamenii chiar și unii tineri susțin acest război. Război, fiindcă acesta-i război în adevăratul sens al cuvântului. În primul rând, lumea se informează doar dintr-o sursă și practic îți formezi ceea ce îți vâră pe gât, mă scuzați.”Europa Liberă: Acest război va avea învingători și învinși?– „Nu! Deja dacă este război, ambele părți pierd, trebuie de lăsat loc de diplomație și de rezolvat pașnic, fiindcă în secolul XXI, eu înțeleg, dacă eram în Evul Mediu cu sulițe, dar în secolul XXI să moară lumea prost e tragic. Și, apropo, ei sunt foarte bravo și ei se renasc ca națiune, ucrainenii, părerea mea. Ei se renasc, fiindcă cu atâta înverșunare să-ți aperi cu arma în mână, să nu-ți fie teamă și să fugi din țară, ei sunt un exemplu pentru toată omenirea, dacă sincer.”Europa Liberă: Cum intră în istorie Zelenski și Putin, pentru că se va scrie istorie?– „Erou și antierou, alb și negru.” Europa Liberă: O împăcare între aceste două națiuni, două popoare va fi degrabă?– „Nu! Poate o liniște, poate armele se vor lăsa jos, dar împăcare în viitorii 100 de ani, minimum, din generație în generație o să se transmită nu că răzbunare, dar asta-i ca o pată neagră în poporul slav și în confruntarea aceasta inventată de cineva care are ambiții imperialiste. Mult mai multe sunt care ar trebui să-i lege, dar nu să-i dezlege, că lumea fuge de război și asta-i o reacție normală și e bine să fie așa, dar, iarăși, chestia asta poate să le joace și în plus celor care au pornit războiul, că se începe haosul și destabilizarea și oricum unul din scopuri nu-i doar să lupte cu NATO, dar și să destrame Uniunea Europeană. Asta-i ceea ce văd eu.”Europa Liberă: Între timp, regiunea transnistreană cere recunoaștere...– „Asta-i acum, cât îi fierbinte, asta-i bine dirijat și-i planificat de ani de zile mișcările acestea. Și asta-i la noi ca o tumoare pe corpul țării noastre, ei reprezintă 11%, dar care influențează restul 89%.”Europa Liberă: Ca tânăr, ce ne spuneți, e unită societatea moldavă?– „Nu, din păcate, nu, că o avem alături pe România care ne ajută și sunt persoane care chiar și trăind alături de frontieră, lângă Galați sau în zona aceasta susțin politica Rusiei. Acesta-i un dezastru.”Europa Liberă: Ce idee poate solidariza această societate dezbinată?– „Deja ajutorul pe care îl dau refugiaților. Adică, noi ca atare nu suntem răi la suflet și suntem de acord să mișcăm lucrurile spre bine, nu înspre rău.” Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție aici, la sudul Moldovei, și întrebăm cetățenii ce știu și cum înțeleg aceste evenimente care se petrec în imediata vecinătate a Republicii Moldova.– „Toate evenimentele ce se petrec sunt cauzate, să zicem așa, de lupta dintre bine și rău. Oamenii vorbesc despre pace, dar în realitate se înarmează și caută să rezolve problemele prin forță, prin impunere și acest lucru nu este bun. Deci, impunerea este și lucrul acesta egoismul, mândria și înălțarea de sine, goana după bogății și toate celelalte strică inima omului. Și să ne temem de o pace falsă, care-i numai așa, pe deasupra, cumva, ceva, trebuie să fie rezolvată în sufletul fiecărui om, dar aceasta, cum spune și Biblia, și răul va crește. Și ce să facem atunci? Deci este răspundere personală pentru fiecare în fața lui Dumnezeu și atunci o să fie bine.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova și dacă contează acum dacă Republica Moldova se apropie mai mult de Est sau de Vest?– „Republica Moldova are dreptul să aleagă, dar totdeauna în istoria omenirii rezolvă problemele imperiile mari, statele puternice și în sensul acesta trebuie să fie înțelepciune, ca să fie neutre.”– „Putin vrea să refacă Uniunea Sovietică, dar eu cred că nu i se va primi. Ucraina este și ea țară independentă, n-are ce se băga el acolo în treburile altei țări. Zelenski o să intre ca un erou în istorie, dar Putin o să rămână ca un dictator. Eu lucrez în școală și vă spun că ne temem, că și noi suntem aproape de dânșii și foarte mult ne temem. Suferă părinții, suferă bătrânii, suferă copiii, n-ar trebui. Îi compătimesc pe refugiații aceștia, n-ar trebui să fie așa conflicte, că suferă poporul din cauza politicienilor, din cauza lui Putin și a partidului lui. Uitați-vă, lumea protestează în Sankt Petersburg, în Moscova pentru ca acest război să se termine, oricum el nu renunță cu partidului lui, el merge înainte și merge înainte. Și îl susține China, îl susține Bielorusia. Poftim, asta-i bătaie de joc pentru poporul ucrainean, mi-i jale de dânșii. Cine s-a gândit la așa război în secolul XXI? Și așa lumea suferă de la pandemia asta, îi chinuită lumea și acum hai și războiul ista. Lumea-i tare chinuită. Nu știu, el îi psihopat, eu cred că el îi bolnav, el n-ar trebui, el îi la putere ca cum la noi Lăpușneanu – a terminat o putere și a venit iar: „Nu mă vreți voi, eu vă vreau”. Iată așa și el vrea, cu de-a sila, cu forța și lumea crede într-însul și suferă. Și chiar unii din moldovenii noștri spun că „era bine cu Soiuzul, cu Uniunea Sovietică era bine, era bine...”. Dar nu-i bine! Lumea nu înțelege, îl susține nu știu de ce, nu-i înțeleg, doar au copii în Europa. De aici primește bani din Europa, dar de dincolo că „era mai bine cu Uniunea Sovietică” și-l susțin pe Putin, îl țin în brațe, doamnă.” Europa Liberă: Între timp, președinta Maia Sandu a anunțat că a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Acest lucru cum l-ați înțeles Dvs.?– „Eu îl înțeleg foarte bine, ar trebui să ne unim cu Uniunea Europeană, Găgăuzia îi cu Turcia, dar toți au cetățenie română, le place, dar de români când aud nu vor unirea cu românii. Și Tiraspolul îi cu Rusia, dar toți au documente românești, poftim, să plece ușor în Europa. La noi multe sunt doar în țară, ian să fie un român curat ar fi toți cu o lege, dar așa suntem racul, broasca și o știucă. Iaca, am un copil în Rusia, îi spun cum îi la noi cu Transnistria, dar el zice: «это всё неправильно» (toate astea nu-s adevărate). Uite, Putin cu o mână pe Transnistria stă s-o acapareze iarăși din nou, 30 de ani și nu s-a terminat conflictul de la Nistru, a murit lumea degeaba, ca și în Ucraina, suferă poporul.”Europa Liberă: Dar copiii Dvs. din Rusia ce vă spun despre război?– „Ei totuși nu cred, nu că-l susțin pe Putin, dar las’ că o să fie bine, las’ că o să fie bine...”Europa Liberă: Dar ei nu se gândesc să revină acasă?– „Au cetățenie rusească, au apartamente, au copii...”Europa Liberă: De mult timp?– „De vreo 10 ani s-au instalat acolo.”– „Am fost la sora mea la Reni, mai multe rude am și foarte mi-i jale că vine războiul, surorile vreau să le trag la mine, dar ele nu vor să vină, că au teplițe (sere), au pătlăgele, au varză, îs muncitoare.”Europa Liberă: Dar de ce s-a pornit acest război?– „D-apoi cine îl mai știe și pe Putin?”Europa Liberă: Cât timp ați stat la rude acolo?– „Vreo patru zile am stat, iaca, mi-au dat și cartofi de sămânță... He-hei poți să mănânci și o bucățică de pâine uscată, dar să ai pace și voie bună, și dispoziție.”Europa Liberă: Dar dacă nu-i pace? – „Dar ce nu se vede? Copiii plângeau. Îi de-a umbla prin frig cu pâinica în mână copilul cela? Cu ce-i vinovat el?”Europa Liberă: V-ați gândit vreodată ce-și dorește Vladimir Putin?– „Domnul o să-i aranjeze ce-și dorește, că cu atâtea crime...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici, la sudul Moldovei, la Cahul, și întrebăm cetățenii ce cunosc și ce înțeleg din acest război ruso-ucrainean.– „Ce înțeleg? E omor de frate împotriva fratelui și-i paradoxal că-s creștini ortodocși și unii, și alții. Asta-i foarte paradoxal! Noi suntem împotriva oricărui război, diplomația trebuie să fie pe primul plan, că în urma la ceea ce se petrece în Ucraina, în Rusia suferă populația și rusă, și ucraineană, suferă din cauza unor ambiții absurde ale unor oameni. Și nouă ne pare tare rău, regretăm tare, noi nu suntem împotriva la nicio națiune, fiindcă pământul este al lui Dumnezeu și eu cred că toate popoarele trebuie să găsească limbă comună.” Europa Liberă: Cum vor intra în istorie aceste evenimente?– „Ca o tragedie, o criza umanitară, din război n-a câștigat nimeni. Sunt unele persoane care îs îndreptate înspre aceea ca să se îmbogățească și să-și apere mofturile lor și din cauza lor trebuie să sufere toată populația. Chiar soldații ruși, aceia nici nu știu unde se duc. Eu cred că ar trebui cei de sus să aibă un cuget, să găsească milă într-înșii, să găsească acele cuvinte care sunt în Scriptură: dragoste unul față de altul.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul Republicii Moldova, ținând cont că și societatea e dezbinată? Iată, pe parcursul acestor 30 de ani de independență, mereu s-a amintit că nu e bine că e atât de divizată societatea.– „Nu-i fără influența celui rău, mulți nu recunosc existența vrăjmașului. Viitorul Moldovei... Moldovenii sunt un popor foarte pașnic. De ce nu-s uniți? Fiindcă sunt multe persoane care-s cointeresate să fie dezbinarea aceasta. Noi chemăm oamenii la înțelepciune, noi trebuie să avem toleranță, respect, că nu poate să fie unul mai mare ca celălalt. Dumnezeu ne-a făcut egali pe toți, noi toți suntem egali, noi trebuie să ne exprimăm libera alegere, să avem libera alegere, nu trebuie să-mi impună cineva ce să aleg eu. Pentru că cineva caută să impună, de aceea și dezbinarea-i aici, ei caută să-și pună, cineva vrea să-și pună tertipurile lor aici, dar moldovenii, cum v-am spus, sunt un popor pașnic, ei nu vor lupta. A fost necazul din ‘92 și moldovenii nu vor să se mai repete lucrul acesta, asta-i o tragedie, noi chemăm la pace.” * * *Voci adunate la sudul Republicii Moldova, la Cahul, în apropierea hotarului moldo-ucrainean. Analistul Jamestown Foundation, Washington Vladimir Socor spune că există motive pertinente pentru ca întreaga regiune să continue să fie îngrijorată în privința războiului din Ucraina. Potrivit lui, miza Kremlinului este federalizarea Ucrainei și menținerea acesteia în sfera de influență rusească. Iar în cazul prelungirii acestui război, riscul pentru Republica Moldova rămâne destul de mare, în opinia lui Vladimir Socor. Vladimir Socor: „Riscul poate să devină foarte mare, dacă Rusia pune mâna pe Odesa și, eventual, dacă trece râul Nistru, pe malul drept al râului Nistru în Bugeac, care este o parte a regiunii Odesa. În acest caz, Republica Moldova și România ar redeveni vecine nemijlocite cu Rusia, un pericol foarte mare pentru ambele țări.”Europa Liberă: Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar Tiraspolul în replică cere recunoașterea independenței așa-zisei „rmn”.Vladimir Socor: „Nu e un lucru care trebuie luat în serios, este pur și simplu neserios, mesajele acestea le transmite Tiraspolul de 32 de ani încoace și nu poate fi luat în serios, nimeni în lume nu-l ia în serios.”Europa Liberă: Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a continuat să dea asigurări că regiunea transnistreană nu prezintă nici un pericol, nici un risc pentru vecini, adică pentru Ucraina și malul drept al Republicii Moldova. Așa să fie? Vladimir Socor: „Probabil că da. Trupele zise pacificatoare din Transnistria și propria armată sub drapel transnistrean nu au capacități de a purta operațiuni militare ofensive. Ei ar putea, cel mult, să trimită mici grupări de sabotori, fie pe teritoriul Ucrainei, fie pe teritoriul Republicii Moldova, dar este un caz ipotetic și improbabil, chiar foarte improbabil, problema mult mai mare este aceea că nu avem o soluție de securitate pentru Republica Moldova. Noi nu am avut o asemenea soluție. Din momentul declarării independenței în 1991, Republica Moldova este neprotejată, timp de 60 de ani aproximativ s-a considerat, în mod greșit, că Rusia nu prezintă un pericol pentru securitatea Europei și că Ucraina ne va adăposti de Rusia pe termen nedefinit. Distanța dintre Republica Moldova și cel mai apropiat punct de pe teritoriul Rusiei este de aproximativ 800 de kilometri, ea s-a scurtat din 2014, de când Rusia a ocupat Crimeea. Acum cred că sunt vreo 300 de kilometri de la Sevastopol până la Odesa, dar oricum am contat întotdeauna pe faptul că Ucraina ne va adăposti de pericolul rusesc. Acum, acest adăpost este sub un mare semn de întrebare.”Europa Liberă: Totuși, statutul de neutralitate, asta încearcă să spună și autoritățile, și opoziția, că este acum un scut de a asigura securitatea Republicii Moldova. Credeți că această neutralitate a Republicii Moldova avantajează acum țara?Vladimir Socor: „Eu cred că afirmațiile de tipul neutralitatea ne protejează sunt nu numai greșite, dar sunt niște afirmații forțate din cauza împrejurărilor politice. Conducătorii Republicii Moldova, poate și unii formatori de opinie, pur și simplu nu pot să-și permită să spună altceva, deoarece nu avem o soluție reală de securitate, iar neutralitatea nu este o soluție reală de securitate. A pune sub semnul întrebării public neutralitatea înseamnă a întărâta Rusia, fapt pe care nu ni-l putem permite, de aceea afirmații de tipul neutralitatea ne protejează sunt o necesitate politică, dar în niciun chip nu reflectă realitatea. Neutralitatea aceasta, în primul rând că nu e reală, este violată zi de zi de către Rusia de 30 de ani încoace prin prezența ilegală a trupelor din Transnistria, prezență pe care Republica Moldova o dorește îndepărtată, dar neutralitatea nu există atâta timp cât trupele rusești staționează acolo. Este o neutralitate autoproclamată, nerecunoscută internațional și este o neutralitate neprotejată, nu numai din cauza lipsei de garanții internaționale, dar și deoarece Republica Moldova însăși prin forțele proprii este incapabilă de a se apăra. Republica Moldova nu este ca Suedia sau Finlanda, țări care sunt neutre sau nealiniate, dar au armate proprii foarte puternice și un sistem de recrutare, un sistem de antrenament al rezervelor și armate foarte solid înarmate. Republica Moldova nu are nimic din toate acestea, avem o neutralitate neprotejată, negarantată, nerecunoscută.”Europa Liberă: Dar Blocul Comuniștilor și Socialiștilor din parlament a înregistrat o inițiativă cu privire la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova și cere guvernanților să sprijine, să susțină acest demers?Vladimir Socor: „Sunt convins că guvernul și majoritatea parlamentară în niciun caz nu-l vor sprijini. Blocul Socialiștilor și Comuniștilor, sau cel puțin o parte a acestuia, își face datoria de a servi interesele Rusiei. Rusia este interesată ca Republica Moldova să continue în această falsă neutralitate, o neutralitate dezarmată, neprotejată, nerecunoscută internațional și violată în fiecare zi chiar de către Rusia.” Europa Liberă: Am văzut și condițiile pe care le impun rușii acum ucrainenilor, inclusiv solicitând să obțină aceste garanții de neutralitate și pentru Ucraina. Deci e același lucru valabil pentru ambele state, nu?Vladimir Socor: „Neutralitatea statelor vecine este un fel de soluție universală aplicată de Rusia în multe țări. Rusia a aplicat această soluție cu succes Finlandei, cu succes Republicii Moldova, acum vrea să o extindă și la Ucraina. Rusia nu a reușit să aplice această soluție celor trei state baltice și de aceea Rusia este extrem de supărată pe Occident, pentru că acesta nu a acceptat o soluție de neutralizare a celor trei state baltice. Acum, problema garanțiilor de securitate pentru o eventuală Ucraină neutră, neutralitatea pe agenda politică a Rusiei în Ucraina nu vine singură, neutralitatea însoțește un șir întreg de cereri suplimentare ale Rusiei. Cererile suplimentare sunt: întâi – dezarmarea Ucrainei; a doua – rușii vor să interzică exercițiile militare ale statelor occidentale pe teritoriul Ucrainei și livrările de armament către Ucraina, o dată în plus o neutralitate dezarmată; a treia – chestiunea garanțiilor. Cine va garanta securitatea Ucrainei? Garanții s-au mai acordat. După ce Ucraina și-a proclamat statutul de țară nealiniată, Rusia a semnat cu Ucraina Tratatul interstatal din 1997, care garantează totul – garantează securitatea Ucrainei, garantează frontierele Ucrainei, garantează integritatea teritorială a Ucrainei.Bineînțeles că Rusia n-a avut de gând din capul locului să respecte nimic și nici n-a respectat. Înainte de aceasta, fusese Memorandumul de la Budapesta din 1994, acesta, spre deosebire de tratatul ruso-ucrainean care era bilateral, Memorandumul de la Budapesta era multilateral, l-au semnat nu numai Rusia, dar și Statele Unite, Marea Britanie și într-un mod sau altul chiar și Franța, și China. Și acest document, chipurile, garanta Ucrainei integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor, ba mai mult decât atât, promitea să nu dăuneze intereselor economice ale Ucrainei. A respectat Rusia? Nu! Bineînțeles că nu a respectat. Orice acord de neutralizare a Ucrainei sub garanții care ar include și Rusia printre puterile garante nu prezintă niciun fel de credibilitate, zero, iar ucrainenii sunt perfect conștienți de acest lucru. Cred că președintele Zelenski și consilierii săi în niciun caz nu vor semna un tratat de neutralizare a Ucrainei având Rusia ca unul dintre garanți, iar dacă ei vor fi totuși forțați să semneze un asemenea document, sunt convins că societatea civilă ucraineană se va revolta împotriva lor, iar Zelenski este conștient de acest lucru și se teme de acest lucru.”Europa Liberă: Eu am reținut și declarația șefului diplomației de la Kiev. Dl Kuleba spunea că dacă securitatea Ucrainei ar fi garantată de Consiliul de Securitate ONU, de Turcia și vecini, acest lucru ar putea fi credibil, dar până atunci armata lor și oamenii lor își asigură de unii singuri securitatea.Vladimir Socor: „M-a surprins această declarație a dlui Kuleba. Dl Kuleba este un profesionist respectabil, declarația dânsului repetă declarații făcute anterior de politicieni în frunte cu președintele Zelenski și unii dintre consilierii săi. Aceștia sunt figuri politice care nu au competențe în relațiile internaționale, nu au experiență, nu au studiat niciodată relațiile internaționale, au venit la putere ca figuri politice și specialiști în câștigarea alegerilor. Deci, ei fac multe declarații naive pe plan internațional. Una dintre cele mai mari naivități a acestor politicieni deveniți lideri de stat este ideea că ar putea obține garanții fie individuale din partea Statelor Unite, fie colective din partea unui grup de puteri, care ar include Statele Unite și Rusia, și alte puteri. Ideea lor este variabilă, uneori spun: cei cinci membri ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite; alteori spun: Rusia, America, Anglia; alteori spun: semnatarii Memorandumului de la Budapesta din 1994; acum au adăugat și Turcia. Sunt naivități, niciuna dintre aceste puteri sau grupări de puteri nu va acorda garanții de securitate niciunei țări, inclusiv Ucrainei. Numai Alianța NATO poate să acorde garanții de securitate sau Statele Unite pe plan bilateral, dar Statele Unite nu vor acorda asemenea garanții pe plan bilateral, iar Alianța NATO desigur că va refuza.Tocmai din acest motiv, Alianța NATO și-a închis ușa în fața Ucrainei în loc s-o deschidă. De aceea, aceste declarații de la Kiev sunt naivități și reflectă o situație disperată. Ucraina pierde războiul; Ucraina dă din colț în colț și este obligată de împrejurări să facă orice propuneri, cât de aventuroase, cât de nerealiste; Ucraina este practic obligată să facă orice propuneri ca să se salveze din această situație.” Europa Liberă: Pe cât de deschise rămân ușile Uniunii Europene ca cele trei state – Ucraina, Republica Moldova și Georgia – să se apropie de Uniunea Europeană?Vladimir Socor: „În acest război, rușii distrug Ucraina din punct de vedere economic. Ucraina va ieși din acest război ca o țară distrusă, nu numai înfrântă militar, economia distrusă, infrastructura distrusă, costurile reconstrucției Ucrainei după acest război vor fi imense și vor fi cu mult peste puterile Ucrainei de a finanța reconstrucția, vor fi chiar și peste capacitatea Occidentului de a finanța reconstrucția, deoarece Occidentul are acum propriile sale catastrofe, care trebuie finanțate de la bugetele occidentale. Ucraina va ieși din acest război ca un stat distrus, poate chiar mă întreb dacă va fi un stat unitar.Rusia ar dori să împartă Ucraina în câteva bucăți și teritoriul Ucrainei va ieși ca o zonă de dezastru pe care Rusia îl va dori ca un fel de tampon între Rusia și restul Europei. De aceea, Ucraina va ieși înfrântă nu numai militar, dar chiar și economic, iar acest fapt, ca răspuns la întrebarea Dvs., va încetini foarte mult procesul de aderare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană pur și simplu nu-și poate permite să preia întreținerea economică a unei țări care a avut până acum o populație de 40 și ceva de milioane de oameni, va rămâne, probabil, cu vreo 35 de milioane de oameni. Deci, o țară foarte mare, cu un teritoriu imens și cu o infrastructură distrusă de către Rusia, de aceea aderarea la Uniunea Europeană este pusă sub un mare semn de întrebare. Poate va dura o generație, dacă nu cumva Rusia reușește să împartă Ucraina în câteva bucăți, așa cum a amenințat. Rusia a amenințat de câteva ori că va împarți Ucraina în câteva bucăți.”Europa Liberă: Dar această agresiune rusă în Ucraina ar putea să împingă Republica Moldova spre UE?Vladimir Socor: „Cu sau fără înfrângerea Ucrainei în război, Republica Moldova are șanse foarte serioase să intre în Uniunea Europeană. Republica Moldova este o țară mică și gestionabilă, nu pune nici pe departe problemele pe care le pune Ucraina ca dimensiune a teritoriului, ca populație, ca cheltuieli pentru reconstrucție după război. Republica Moldova nu pune niciuna dintre aceste probleme, Republica Moldova e ușor de gestionat. Dacă cumva rușii pun mâna pe regiunea Odesa, atunci se va complica socoteala, deoarece Uniunea Europeană va trebui să țină seama de faptul că Rusia are, chipurile, interese legitime în Republica Moldova, devenind țară vecină. De aceea, calculul Uniunii Europene se va complica un pic. Totuși, șansele Republicii Moldova sunt incomparabil mai mari decât ale Ucrainei și chiar decât ale Georgiei și de aceea privesc cu optimism viitorul relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Analiza Dvs. ce arată, cât ar mai putea să dureze acest război?Vladimir Socor: „Ucraina pierde din ce în ce mai mult teritoriu și din ce în ce mai multă infrastructură cu fiecare zi care trece. Ucraina este disperată să oprească războiul, dar va fi forțată să accepte condițiile politice ale Rusiei, Rusia este pe cale să-și impună aceste condiții politice. Am enumerat: neutralizarea Ucrainei, interzicerea unor relații militare și de securitate între Ucraina și Occident, demilitarizarea Ucrainei, mai sunt și alte condiții declarate, așa-zisa „denazificare”. „Denazificarea” Ucrainei înseamnă interzicerea sau marginalizarea partidelor și grupărilor patriotice ucrainene, care din punctul de vedere al Rusiei sunt fasciste, naziste. Așa s-a comportat Uniunea Sovietică în statele baltice după al Doilea Război Mondial, dar și în Ucraina.În vestul Ucrainei, după al Doilea Război Mondial patrioții, cei care rezistau împotriva ocupației ruso-sovietice erau fasciști, naziști prin definiție și trebuiau eliminați. Acum Rusia dorește, după calapodul de atunci, așa-zisa „denazificare” a Ucrainei. Mai mult, Rusia dorește ca Ucraina să aibă un guvern a cărui compoziție să garanteze îndeplinirea de către Ucraina a condițiilor puse de Rusia, condiții pe care le-am enumerat adineaori. Rusia va dori garanții ca Ucraina să îndeplinească acele condiții și pentru asta va impune oamenii Rusiei în Guvernul Ucrainei, condiție nedeclarată, sunt sigur că va veni. Altă condiție, pe jumătate declarată, este conferirea limbii ruse statutului de limbă oficială în Ucraina, probabil la egalitate cu limba ucraineană. Kremlinul a făcut aluzii la aceasta, încă nu a declarat-o explicit, eu mă aștept să vină și această condiție. Dar aceste condiții suplimentare nu vor veni imediat. Lui Zelenski i se va cere să îndeplinească neutralizarea, demilitarizarea, „denazificarea”, apoi rușii îl vor menține pe dl Zelenski pentru o vreme, ca dânsul să facă aceste cedări, iar apoi se vor descotorosi de el și vor introduce cerințele suplimentare – re-rusificarea și o formulă de federalizare sau introducere de statut special pentru diferite părți ale Ucrainei.”Europa Liberă: Și această situație cum se va răsfrânge asupra Republicii Moldova?Vladimir Socor: „Se va răsfrânge, bineînțeles, în mod foarte periculos, mai ales dacă rușii vor ocupa Odesa sau vor instala la Odesa o guvernare locală favorabilă Rusiei. În acest caz, toată situația de securitate va fi dată peste cap și abia atunci vom fi obligați să ne gândim la lucruri la care am refuzat toți să ne gândim până acum – o soluție de securitate pentru Republica Moldova. Ea nu există, ea trebuie abia formulată.”