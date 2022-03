Cristina Șișcanu, mamă pentru a doua oară? Ce dezvăluiri a făcut soţia lui Mădălin Ionescu

09:10

Boabele de cafea pot absorbi mirosurile neplăcute din frigiderul tău. Ce trebuie să faci mai exact? Trucul ingenios, dar foarte practic de care vei rămâne plăcut surprins. Rezultatele le vei vedea imediat. Dacă ai încercat […] The post De ce e bine să pui boabe de cafea în frigiderul tău? Trucul bizar care are efecte nebănuite appeared first on Cancan.