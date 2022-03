Putin, anunț de ultimă oră. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă

09:50

Jurnalista Marina Ovsiannikova, care a întrerupt o emisiune de la televiziunea rusă Pervîi Kanal pentru a afișa un mesaj antirăzboi și anti-Putin, are doi copii și provine dintr-o familie în care tatăl e ucrainean și […] The post La ce tratamente au suspus-o ruşii pe Marina Ovsiannikova, jurnalista anti-război, în cele 14 ore în care au ţinut-o închisă appeared first on Cancan.