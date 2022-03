BANC | Gheorghe îl sună pe Ion după o noapte de beție: „Noi aseară bere am băut?”

16:30

Facultatea de medicină este extrem de grea şi de solicitantă, astfel că la finalul celor șase ani, după un examen dificil, de rezindențiat, studenții ajung să se transforme în medici cu acte în regulă. Însă, […] The post Ce salariu are un medic rezident. Cât câștigă în 2022 appeared first on Cancan.