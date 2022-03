Netflix difuzează din nou serialul ucrainean cu președintele Volodimir Zelenski în rol principal

Serialul „Servant of the People”/„Sluga poporului”, în care Volodimir Zelenski are rolul principal și care a fost difuzat pe Netflix în perioada 2017 – 2021, revine pe platforma de streaming în Statele Unite, transmite hollywoodreporter.com. Începând cu data de 16 martie 2022, serialul poate fi văzut din nou pe Netflix în SUA. „Servant of the […]

