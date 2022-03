În ce a investit Dan Negru banii câștigați din televiziune. Nu degeaba se spune că are ”arici” la buzunar

20:20

Agentul de poliție Constantin Popescu este cercetat, sub control judiciar, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Însă, avocatul familiei Raisei, fetița care și-a pierdut viața după ce un polițist a lovit-o în […] The post Polițistul care a ucis-o pe Raisa pe trecerea de pietoni: „Nu sunt un pericol pentru societate” appeared first on Cancan.