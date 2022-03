CONPET S.A. achiziționează bunuri/servicii/lucrări

10:40

Autoritatile ucrainene au informat care este situatia pe regiuni in aceasta dimineata. Astfel, in regiunea Kiev au fost alarme constante din cauza amenințării cu lovituri aeriene. In suburbiile Bucha - Irpin, Bucha, Gostomel, Makariv se duc lupte. Se inregistreaza si lovituri de artilerie. În districtul Brovary au fost înregistrate lovituri cu rachete asupra așezărilor localitatii Kalinov. Numărul victimelor este în curs de clarificare.