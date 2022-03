Nu mai există șansă de împăcare! Mihaela Cernea, solista de la Class, a depus actele de divorț după ce ar fi fost agresată de Costin Craioveanu

23:50

Bianca Drăgușanu a făcut spectacol în Nuba! Chiar sub ochii lui Gabi Bădălău! Nu e nicio despărțire, așa cum s-a vehiculat în ultima perioadă. De mână au intrat în club cei doi și au infirmat […] The post Cum s-a aplanat scandalul în cuibușorul lor de nebunii. Bianca Drăgușanu s-a unduit în NUBA chiar sub ochii lui Bădălău! appeared first on Cancan.