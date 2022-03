Decizia neașteptată luată de Kamara. Se bate pentru fiul lui: „Pentru el am ales să intru în ring”

Leon, băiețelul lui Kamara, suferă de o boală care necesită numeroase intervenții chirurgicale. Costurile sunt mari, iar interpretul nu mai face față financiar. „În primă instanță, am făcut-o și o fac pentru băiatul meu, pentru că sunt nevoi care nu pot fi ignorate, nu pot să mă uit în ochii copilului meu și să zic: «Tati, stai că n-am!». An de an avem operații, an de an am nevoie...

