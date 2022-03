Laurențiu Reghecampf, presiune din partea conducerii: „Trebuie să avem alt parcurs” » Obiectivele impuse pentru finalul acestui sezon

20:50

Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a prefațat meciul cu Farul, din runda secundă a play-off-ului Ligii 1. Farul - CFR Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro.„Farul, la meciurile de pe teren propriu, este cea mai bună echipă, mai bună decat CFR, FCSB, Craiova. Are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu. Am simțit asta la meciul de la Ovidiu, din sezonul regulat. Am recunoscut că au fost mai buni. ...