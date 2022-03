Cum sunt tratați refugiații din Ucraina. Adevărul spus de o tânără ucraineancă

17:00

V-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Vă garantăm o porție de râs copioasă, ca întotdeauna. Iată propunerea noastră. Învăţătoarea, la şcoală, îi întreabă pe copii: – Vasilică, ce-i […] The post BANC | Învățătoarea, la școală, îi întreabă pe copii: „Vasilică, ce-i tatăl tău?” appeared first on Cancan.