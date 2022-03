Directoarea unui liceu din Iași care a accesat fonduri europene de peste 1 milion de euro: „Cred că doar la sport nu avem softuri educaționale”

14:30

Ela Crăciun, în vârstă de 39 de ani, este mamă a trei copii, însă are o siluetă de invidiat, întreținută cu sport și o alimentație sănătoasă. Prezentatoarea TV ne-a dezvăluit cum își întreține tenul și ce intervenții are la nivelul feței. ,,Am apelat cu încredere la procedurile de înfrumuseţare propuse de sora mea, pentru că […]