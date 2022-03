Surse: Afaceristul Nuredin Beinur a fost împușcat în cap cu un pistol cu bile de cauciuc într-un restaurant din București

11:10

Trei cosmonauţi ruşi au sosit vineri pe Staţia Spaţială Internaţională purtând costume de zbor galbene cu accente albastre, culori care se potrivesc cu steagul ucrainean, potrivit The New York Times și The Guardian. Costumele purtate de aceștia au devenit subiect de dezbatere în mediul online, în timp ce unii au privit îmbrăcămintea ca pe o […]