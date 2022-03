Biletul Zilei: Fotbal și tenis pentru un nou „VERDE” »»

19:00

Vulpița și Viorel Stegaru au dispărut de mai bine de un an din lumina reflectoarelor. Cei doi au devenit cunoscuţi după ce au participat la emisiunea Acces Direct. După terminarea proiectului, aceştia au intrat într-un […] The post Ce mașină și-a cumparat Viorel. Cu ce o plimbă pe Vulpița appeared first on Cancan.