Grindeanu: Am modificat legea achiziţiilor publice şi a procedurilor de eliberare a avizelor

Ziua de 21 martie a fiecărui an a fost dedicată de către UNESCO rolului privilegiat al expresiei poetice în promovarea dialogului intercultural, comunicării şi păcii. Evenimentul de la Roma, organizat pentru al nouălea an consecutiv de Institutele Culturale Naționale din Uniunea Europeană (EUNIC), reunite în clusterul EUNIC Roma, celebrează poezia europeană la Roma și se desfășoară în colaborare cu FUIS – Federația Unitară Italiană a Scriitorilor și sub patronajul Comisiei Naționale Italiene pentru UNESCO şi a Reprezentanței Comisiei Europene în Italia.