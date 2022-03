Mesajul anti-război al lui Arnold Schwarzenegger a devenit viral pe rețelele sociale din Rusia

17:00

Câteva sute de oameni s-au adunat la această oră, în fața Guvernului, să protesteze împotriva războiului din Ucraina. Evenimentul face parte dintr-o mișcare de solidaritate care are loc concomitent în mai multe orașe europene. „No war”, „Energy for Peace”, „Combustibilii fosili alimentează războiul”, „Save our children” sunt câteva dintre mesajele de pe pancartele participanților de […]