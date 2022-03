Horoscop săptămânal 21 – 27 martie 2022. Peștii au revelații despre viitorul lor

23:50

Daniel Buzdugan a debutat „pe sticlă” acum mai bine de 20 de ani, la TVR Iași, în calitate de co-prezentator al Andreei Marin, cei doi moderând timp de trei ani emisiunea “Țara lui Piticot”. Însă […] The post ”Jumătatea” lui Morar dezvăluie “prețul” plătit pentru “circul” făcut pe radio. Daniel Buzdugan: “Toată viața mea am fost un bufon!” appeared first on Cancan.