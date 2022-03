Ramona Olaru a rupt tăcerea. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Cătălin Cazacu

10:30

În cea de-a 23-a zi a războiului început de Vladimir Putin în Ucraina, un miting pro-Kremlin sub pretextul „aniversării” a opt ani de la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia a avut loc vineri […] The post Ce a spus Putin după ce s-a întrerupt transmisiunea discursului la TV. Ce nu s-a văzut appeared first on Cancan.