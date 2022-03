Premiile Sindicatului producătorilor americani: „CODA”, „Succession”, printre marii câștigători

16:00

Cântăreaţa americană Dolly Parton a refuzat nominalizarea primită la începutul lunii februarie pentru a fi inclusă în acest an în Rock and Roll Hall of Fame, conform publicației Variety.„Deşi sunt flatată să fiu nominalizată pentru […] Articolul Dolly Parton a refuzat nominalizarea primită la începutul lunii februarie pentru a fi inclusă în Rock and Roll Hall of Fame apare prima dată în Apropo.ro.