O nouă tragedie în Ucraina! 56 de morți după ce trupele ruse au bombardat un cămin de bătrâni

20:50

Dani Mocanu a decis în urmă cu câteva zile să îi ajute pe cei care au fugit din calea războiului. Astfel, artistul a mers la Sighetu Marmației, unul dintre punctele de trecere a frontierei de […] The post Dani Mocanu, deghizat în doctor pentru a ajunge la refugiatele din Ucraina. Cum a fost surprins la vama Sighetu Marmației appeared first on Cancan.