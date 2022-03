„Generaţia Putin”, împotriva războiului. Corespondenţa unui cuplu rus, el, recrut, ea protestatară: cu atâtea rachete, parcă am lansa un război contra întregii Europe

Ea are 25 de ani şi este studentă, el are 24 de ani şi este recrut în armata rusă. Sunt un cuplu din Siberia care fac parte din generaţia Putin - ei nu au trăit sub un alt regim şi, totuşi, până la invazia rusă a Ucrainei au dus o viaţă confortabilă, cu acces la stilul de viaţă din Occident: Facebook, Ikea, cafenele, vacanţe în străinătate şi Netflix. Publicaţia germană „Der Spiegel” le-a publicat mesajele text după izbucnirea războiului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)