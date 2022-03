Real Madrid vs Barcelona: Aubameyang a marcat de două ori pentru El Clasico pentru a-i oferi lui Barcelonei victoria cu 4-0 în faţa lui Real Madrid

20:30

Ea are 25 de ani şi este studentă, el are 24 de ani şi este recrut în armata rusă. Sunt un cuplu din Siberia care fac parte din generaţia Putin - ei nu au trăit sub un alt regim şi, totuşi, până la invazia rusă a Ucrainei au dus o viaţă confortabilă, cu acces la stilul de viaţă din Occident: Facebook, Ikea, cafenele, vacanţe în străinătate şi Netflix. Publicaţia germană „Der Spiegel” le-a publicat mesajele text după izbucnirea războiului.