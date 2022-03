Femeile vor ocupa tot mai puţine funcţii de conducere în cadrul companiilor din sectorul serviciilor financiare STUDIU

Femeile vor ocupa mai puţin de o treime (28%) din funcţiile de conducere din cadrul companiilor din sectorul serviciilor financiare până în 2030, potrivit celei mai recente ediţii a raportul Deloitte „Leadership, representation and gender equity in financial services”.

