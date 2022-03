România, afectată de sancțiunile împotriva Rusiei. Prețurile vor exploda

09:50

Spre deosebire de alți sportivi, Marian Drăgulescu nu a abandonat școala. Actualul concurent de la Survivor România 2022 se mândrește, cu fiecare ocazie, că are studii superioare. “Marocanul” a avut, însă, probleme serioase pe durata […] The post Am aflat câte clase are Marian Drăgulescu, de fapt! De ce a rămas corigent gimnastul de la Survivor România 2022 de la Pro TV appeared first on Cancan.