Strigăt de disperare al unei cunoscute cântărețe de muzică populară: ”Avem nevoie de sânge!”

11:20

V-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Te vei înveseli instant și vei uita de toate grijile și problemele. -Salut, am cumpărat de la tine un aspirator inteligent de […] The post Bancul zilei. „Am cumpărat de la tine un aspirator inteligent de merge singur prin casă… De unde să îi dau ca să nu mai vorbească?” appeared first on Cancan.