Putin rămâne fără soldați. Cu ce îi amenință pe cetățenii din Asia Centrală ca să lupte în Ucraina

Larisa Drăgulescu a făcut recent mărturisiri dureroase despre căsătoria cu Marian Drăgulescu și coșmarul prin care a trecut alături de fostul gimnast. Roşcata a dezvăluit că a fost bătută de fostul soţ şi abuzată emoţional de […]