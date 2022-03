CS Mioveni învinge Chindia și speră să scape de baraj: „Am atins jumătate de obiectiv!”

17:20

Administrația Prezidențială a anunțat că Președintele Poloniei va veni în România pentru a discuta probleme urgente. Subiectele de discuție se vor contura în jurul tensiunilor armate dintre Ucraina și Rusia Mâine, 22 martie, Președintele României, […] The post Klaus Iohannis, anunț de ultimă oră! Se întâmplă mâine, 22 martie appeared first on Cancan.