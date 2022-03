Cât a ajuns să coste un baril de petrol. Ce se va întâmpla cu benzina și motorina

17:30

Anunț de ultimă oră pentru români! S-ar lua în calcul revenirea restricțiilor, după ce au fost ridicate în data de 9 martie? Mai multe state europene se pregătesc de cel de-al șaselea val pandemic. În […] The post Anunț de ultimă oră pentru români! Autoritățile iau în calcul revenirea restricțiilor?! appeared first on Cancan.