Dani Oţil, out de la Neatza cu Răzvan şi Dani? Cine a apărut în locul lui, la Antena 1

23:50

51 de ani are Loredana Groza, iar pe rețelele de socializare poate fi, lejer, confundată cu o puștoaică. Operațiile estetice pe care le-a suferit, dar nu le recunoaște, și filtrele de înfrumusețare o transformă, de […] The post Lori e WOW pe Insta și BAU pe stradă! Artista a înlocuit filtrele cu ochelari mari și haine largi appeared first on Cancan.