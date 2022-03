BANC | Se naște Bulă și începe imediat să spună: „Vă cunosc pe toți! Tu ești mama, tu ești tata, tu ești..”

08:40

Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, a postat, pe Facebook, un mesaj referitor la evoluția punctului de pensie din 2009 până în 2022. În mesaj, Cristian Vasilcoiu a scos […] The post Vestea momentului pentru pensionari. Ce se întâmplă cu punctul de pensie appeared first on Cancan.