L-ați văzut? Eduard-Gabriel a dispărut de acasă! Sunați la 112 dacă îl observați

12:30

Luna iulie aduce în fiecare an un fenomen unic într-o localitate din România, mai exact soarele răsare de două ori. Iată cum este posibil, dar şi unde are loc miracolul. Totul se întâmplă în satul […] The post Locul din Romania unde soarele rasare de 2 ori. Cum este posibil appeared first on Cancan.