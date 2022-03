Zelenski, despre situația oamenilor din Mariupol: „Trăiesc în condiţii inumane, sub bombardamente constante. Vom lupta cu curaj până la final”

17:00

Vântul puternic a ridicat un nor uriaș de praf în București, dar și în alte județe care sunt sub cod galben de vânt puternic. Mai mult, DSU a dezminţit, marţi, probabilitatea ca un nor toxic să vină deasupra României, din Ucraina. În imaginile postate de G4Media, pe DN2, între Focșani și Urziceni șoseaua și câmpurile […]