Ucraineancă ajunsă în România, poveste tragică! De necrezut cum o trata tatăl vitreg: „Îmi dădea mâncare pentru câini”

18:40

”România va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagră”, a spus Virgil Popescu, ministrul Energiei. Ministrul a subliniat că România va avea un miliard de metri cubi de gaze în plus, […] The post Anunțul momentului! Se întâmplă astăzi, 22 martie appeared first on Cancan.