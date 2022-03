Ucraina anunță că a ucis alt comandant de TOP al lui Putin, lângă Mariupol - Rusia are deja 7 pierderi grele în război

12:45

Serviciile poloneze de contraspionaj au anunţat miercuri că suspectează zeci de diplomaţi ruşi că ar fi agenți sub acoperire ai Kremlinului. Agenţia de securitate are o listă cu 45 de persoane care, sub acoperirea unor activităţi diplomatice, desfăşoară, în realitate, o activitate de spionaj împotriva Poloniei.