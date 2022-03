Polonia ar putea expulza zeci de diplomați ruși care ar fi spioni ai Kremlinului

Serviciile poloneze de contraspionaj au anunţat miercuri că suspectează zeci de diplomaţi ruşi că ar fi agenți sub acoperire ai Kremlinului. Agenţia de securitate are o listă cu 45 de persoane care, sub acoperirea unor activităţi diplomatice, desfăşoară, în realitate, o activitate de spionaj împotriva Poloniei.

