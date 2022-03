Vladimir Putin ar folosi „tehnica Anaconda”!? Ce spune un expert în conflicte de securitate despre strategia pe care ar utiliza-o liderul rus

12:20

Au început deja filmările pentru pentru cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Antena 1 a anunțat deja marea schimbare la care nu se aștepta nimeni, aceasta fiind noul prezentator al emisiunii Cunoscutul show […] The post Schimbare la Antena 1. Cine va fi noul prezentator de la Te cunosc de undeva! appeared first on Cancan.