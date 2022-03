Bogdan Mocanu vrea să dea lovitura! Ce idee de afacere are tânărul: ”Am zis să fructific cumva imaginea mea”

13:20

Întâmplarea desprinsă din filme a avut loc în Brazilia. Un antrenor de fitness și-a prins soția în timp ce făcea amor cu un om al străzii. Iată ce explicație a oferit femeia infidelă! Așa cum […] The post O femeie infidelă a fost prinsă în fapt de soţ, în timp ce se iubea în maşină cu „amantul”, pe care tocmai îl cunoscuse. Explicaţia ei e halucinantă appeared first on Cancan.