Chelsea respiră! » Abramovich a trimis zeci de milioane către club. Cum a fost posibil

22:40

Mihai Stoica (56 de ani), managerul general al celor de la FCSB, nu-l iartă pe George Neagu, preparatorul fizic al lui FC Argeș, cel care l-a bruscat pe Florin Tănase la finalul meciului de la Pitești.„Noi am venit de sus, Tănase a ajuns de la vestiar şi, când am intrat în tunel, Neagu deja fugea. Are nişte probleme, îi recomand să meargă la un pshiatru.Bine că n-am intrat în tunel să văd ce a făcut. Un reporter a văzut faza: l-a lovit pe Tănase. ...