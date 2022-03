Avantajele aparatelor de aer condiţionat

21:20

E.S David Saranga a fost invitatul lui Marius Tucă la ediția specială ”Războiul din Ucraina”, transmisă live de Gândul. Ambasadorul Israelului în România a vorbit despre valul de scumpiri post-război, dar și despre cât de […] The post VIDEO. Războiul armelor vs. războiul economic. Un cunoscut ambasador recunoaște: “Europa este dependentă de gazul și…” appeared first on Cancan.