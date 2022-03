Încă două echipe s-au calificat la CM 2022! Cine a obținut până acum biletele pentru Qatar

14:10

AS Roma solicită o avere în schimbul atacantului Tammy Abraham (24 de ani), care a atras interesul mai multor cluburi europene importante grație evoluțiilor sale sub comanda lui Jose Mourinho.Tammy Abraham, atacantul englez în schimbul căruia AS Roma a plătit 40 de milioane de euro în vara lui 2021, are parte de un prim sezon foarte productiv în capitala Italiei. ...