Irina Begu s-a calificat în turul al treilea la Miami (WTA), după ce a învins-o pe Sabalenka

Șirul de evenimente dedicat unora dintre cei mai originali artiști români contemporani continuă cu o expoziție a tinerei artiste vizuale Ioana Stanca, care se va deschide la Galeria „Brâncuși” a Institutului Cultural Român din New York în data de 25 martie. Proiectul, intitulat ”I Suddenly Unfurled Many Eyes / „Brusc am deschis mulţi ochi” și curatoriat de Catinca Tăbăcaru, evidențiază metoda ingenioasă a artistei și alegerea neobișnuită a materialelor, în primul rând textile, și ilustrează, pe...