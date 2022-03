O femeie care și-a abandonat familie s-a întors 16 ani mai târziu. De ce a făcut acest gest

14:30

Irina, soția unui ofițer al Forțelor de Apărare Aeriană Ucraineană, a rămas văduvă la 25 de ani. Pierderea soțului, de care nu a apucat să se bucure nici măcar un an, a făcut-o să transmită […] The post „Viața mea a fost furată de nenorocita de Rusie”. Irina își plânge soțul ucis în război appeared first on Cancan.