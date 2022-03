UE nu CEDEAZĂ în fața Rusiei! Ursula von der Leyen: Transferul plăților pentru combustibil în ruble - un ȘANTAJ și o încercare de ELUDARE a sancțiunilor

08:00

Buna Vestire! Pe 25 martie, ortodocşii sărbătoresc Buna Vestire. Buna Vestire este prima sarbatoare confirmata in documente, dintre sarba­torile Maicii Domnului. Data acestei sarbatori a variat la inceput. Astfel, unii o sarbato­reau in ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar in unele Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia si Milano, Buna Vestire s-a sarbatorit pe 18 decembrie.