Sâmbătă, de la 20.00, seara stilurilor de dans pe patinoarul „Dancing on Ice – Vis în doi”, la Antena 1

08:20

„And Just Like That”, serialul care a făcut ca internetul să explodeze de conversații în fiecare săptămână, a fost reînnoit pentru un al doilea sezon de HBO Max.Reînnoirea comediei iconice „Sex and the City” a […] Articolul „And Just Like That” a fost reînnoit oficial pentru sezonul 2 la HBO Max apare prima dată în Apropo.ro.