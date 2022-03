Incredibil! Ce s-a ales de un tanc rusesc după o explozie

21:30

General (r) Silviu Predoiu a fost invitatul lui Marius Tucă la ediția specială ”Războiul din Ucraina”, transmisă live de Gândul. Fostul șef al SIE a vorbit despre marea vulnerabilitate a lui Vladimir Putin, punctând în […] The post VIDEO Există cale de mijloc pentru Putin? Fost șef al SIE: „Nu-și poate permite să pară slab. Știe că, dacă nu mai este omul cel mai puternic…” appeared first on Cancan.