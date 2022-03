Nu a vrut să spună, dar s-a aflat! Mama Vlăduței Lupău a dat-o de gol pe artistă și a dezvăluit sexul bebelușului

08:40

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! Vă garantăm o porție de râs copioasă, ca întotdeauna. Iată propunerea noastră. Un tip se întoarce acasă beat mort la cinci dimineaţa. Intră în dormitor şi se […] The post BANC | Bulă se întoarce acasă beat, la ora 5:00 dimineața, și se culcă lângă soție. Vede picioarele care ies de sub plapumă și le numără: „1, 2, 3, 4, 5, 6. Aoleu!” appeared first on Cancan.