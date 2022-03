Victorie dramatică pentru România U21 pe „Arcul de Triumf!”

11:50

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi că este nevoie ca sancţiunile împotriva Rusiei să fie mai aspre. Șeful guvernului de la Varşovia a mai avertizat totodată faptul că, „dacă va zdrobi Ucraina”, preşedintele rus Vladimir […] The post Premierul Poloniei trage semnalul de alarmă. Ce va face Putin dacă va trece de Ucraina appeared first on Cancan.