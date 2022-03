Cîmpeanu: Vom iniţia o OUG prin care activităţile dezvoltate prin mijloace electronice să poată fi incluse în programele de studiu din România

11:45

Cele zece producţii care se luptă pentru Oscarul pentru cel mai bun film sunt “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” şi “West Side Story”. Ceremonia premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre şi Highland Center din Hollywood şi va fi transmisă în direct de postul ABC, în peste 200 de ţări.